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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1845 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1845 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1616 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 15 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Frühwald (4)
  • Hess Divo (1)
  • Russiancoin (2)
  • Александр (1)
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Александр - January 14, 2023
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность AU50
Цена
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Frühwald - May 18, 2019
Продавец Frühwald
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Frühwald - June 17, 2018
Продавец Frühwald
Дата 17 июня 2018
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1845 на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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