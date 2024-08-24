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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 1 крейцер Людвига I - Бавария

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1 крейцер 1827-1836

Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 0 91827 Золото 0 31828 0 181829 0 111830 0 11831 1 61832 0 71833 0 111834 0 31835 0 451836 0 3
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1 крейцер 1839-1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 181840 0 51841 0 61842 0 71843 1 81844 0 51845 0 81846 0 31847 0 11848 0 2
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