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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1835 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1835 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1835 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 220 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Naumann - May 5, 2024
Продавец Naumann
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Stack's - May 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Zöttl - January 15, 2022
Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Zöttl - June 26, 2021
Продавец Zöttl
Дата 26 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность AU
Цена
Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 крейцер 1835 на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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