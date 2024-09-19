Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1835 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 351 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 220 GBP. Торги состоялись 4 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Zöttl (2)
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 мая 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 15 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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