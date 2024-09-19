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Бавария
1835
Бавария
Период:
1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
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Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
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1835
Монеты Баварии 1835 года
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Золото
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Медь
Памятные
Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1835
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
34
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1835
Средняя цена
490 $
Продажи
0
36
6 крейцеров 1835
Средняя цена
100 $
Продажи
0
48
3 крейцера 1835
Средняя цена
70 $
Продажи
0
31
1 крейцер 1835
Средняя цена
50 $
Продажи
0
45
Медные монеты
2 пфеннига 1835
Средняя цена
120 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1835
Средняя цена
170 $
Продажи
0
21
Геллер 1835
Средняя цена
85 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
Талер 1835 Таможенный союз
Средняя цена
1100 $
Продажи
2
138
Талер 1835 Таможенный союз
Медь
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
1
Талер 1835 Ипотечный банк
Средняя цена
970 $
Продажи
1
188
Талер 1835 Ипотечный банк
Золото
Средняя цена
32000 $
Продажи
0
5
Талер 1835 Ипотечный банк
Медь
Средняя цена
2400 $
Продажи
0
2
Талер 1835 Памятник матери
Средняя цена
620 $
Продажи
1
173
Талер 1835 Первая железная дорога
Средняя цена
780 $
Продажи
1
211
Талер 1835 Первая железная дорога
Бронза
Средняя цена
2200 $
Продажи
0
1
Талер 1835 Памятник королю Максимилиану
Средняя цена
500 $
Продажи
3
234
Талер 1835 Памятник королю Максимилиану
Золото
Средняя цена
33000 $
Продажи
0
3
Талер 1835 Орден бенедиктинцев
Односторонний оттиск. Олово
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1835 Орден бенедиктинцев
Средняя цена
810 $
Продажи
1
223
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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