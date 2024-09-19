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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1835 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1835
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 34

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1835
Средняя цена 490 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1835
Средняя цена 100 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
3 крейцера 1835
Средняя цена 70 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 крейцер 1835
Средняя цена 50 $
Продажи
0 45

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1835
Средняя цена 120 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1835
Средняя цена 170 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Геллер 1835
Средняя цена 85 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1835 Таможенный союз
Средняя цена 1100 $
Продажи
2 138
Аверс
Реверс
Талер 1835 Таможенный союз Медь
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1835 Ипотечный банк
Средняя цена 970 $
Продажи
1 188
Аверс
Реверс
Талер 1835 Ипотечный банк Золото
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Талер 1835 Ипотечный банк Медь
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Талер 1835 Памятник матери
Средняя цена 620 $
Продажи
1 173
Аверс
Реверс
Талер 1835 Первая железная дорога
Средняя цена 780 $
Продажи
1 211
Аверс
Реверс
Талер 1835 Первая железная дорога Бронза
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1835 Памятник королю Максимилиану
Средняя цена 500 $
Продажи
3 234
Аверс
Реверс
Талер 1835 Памятник королю Максимилиану Золото
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Талер 1835 Орден бенедиктинцев Односторонний оттиск. Олово
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1835 Орден бенедиктинцев
Средняя цена 810 $
Продажи
1 223
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