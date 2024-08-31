Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Таможенный союз". Медь (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Медь
Фотография: Heritage Auctions
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Таможенный союз". Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29429 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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