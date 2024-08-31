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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Таможенный союз". Медь (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Талер 1835 года "Таможенный союз" Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Таможенный союз" Медь - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Таможенный союз". Медь. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29429 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2115 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Бавария Талер 1835 "Таможенный союз" на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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