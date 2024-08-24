Памятные монеты Талер Людвига I - Бавария
Талер 1825Коронация Людвига I
Талер 1826Смерть Райхенбаха и Фраунгофра
Талер 1826Перевод университета
Талер 1827Основание ордена Людвига
Талер 1827Таможенный договор
Талер 1827Основание ордена Терезии
Талер 1828Королевская семья
Талер 1828Памятник Конституции
Талер 1829Торговый договор
Талер 1830Баварская семья
Талер 1831Открытие Законодательного собрания
Талер 1832Принц Отто
Талер 1833Таможенный союз
Талер 1833Памятник баварцам
Талер 1834Памятник Виттельсбахам
Талер 1834Ландтаг
Талер 1835Таможенный союз
Талер 1835Ипотечный банк
Талер 1835Памятник матери
Талер 1835Первая железная дорога
Талер 1835Памятник королю Максимилиану
Талер 1835Орден бенедиктинцев
Талер 1836Часовня Отто
Талер 1837Орден Святого Михаила