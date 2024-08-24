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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Памятные монеты Талер Людвига I - Бавария

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Талер 1825

Коронация Людвига I
Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 1 1891825 Золото 0 6
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Талер 1826

Смерть Райхенбаха и Фраунгофра
Год Знак Описание Продажи Продажи
1826 1 238
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Талер 1826

Перевод университета
Год Знак Описание Продажи Продажи
1826 2 202
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Талер 1827

Основание ордена Людвига
Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 2 250
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Талер 1827

Таможенный договор
Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 2 213
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Талер 1827

Основание ордена Терезии
Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 2 248
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Талер 1828

Королевская семья
Год Знак Описание Продажи Продажи
1828 6 6501828 Золото 0 10
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Талер 1828

Памятник Конституции
Год Знак Описание Продажи Продажи
1828 1 250
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Талер 1829

Торговый договор
Год Знак Описание Продажи Продажи
1829 2 264
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Талер 1830

Баварская семья
Год Знак Описание Продажи Продажи
1830 2 291
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Талер 1831

Открытие Законодательного собрания
Год Знак Описание Продажи Продажи
1831 1 1391831 Золото 0 11831 Медь 0 3
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Талер 1832

Принц Отто
Год Знак Описание Продажи Продажи
1832 1 3501832 Односторонний оттиск. Бронза 0 1
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Талер 1833

Таможенный союз
Год Знак Описание Продажи Продажи
1833 1 176
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Талер 1833

Памятник баварцам
Год Знак Описание Продажи Продажи
1833 1 1991833 Односторонний оттиск. Свинец 0 1
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Талер 1834

Памятник Виттельсбахам
Год Знак Описание Продажи Продажи
1834 1 147
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Талер 1834

Ландтаг
Год Знак Описание Продажи Продажи
1834 1 208
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Талер 1835

Таможенный союз
Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 2 1381835 Медь 0 1
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Талер 1835

Ипотечный банк
Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 1 1881835 Золото 0 51835 Медь 0 2
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Талер 1835

Памятник матери
Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 1 173
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Талер 1835

Первая железная дорога
Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 1 2111835 Бронза 0 1
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Талер 1835

Памятник королю Максимилиану
Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 3 2341835 Золото 0 3
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Талер 1835

Орден бенедиктинцев
Год Знак Описание Продажи Продажи
1835 1 2231835 Односторонний оттиск. Олово 0 0
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Талер 1836

Часовня Отто
Год Знак Описание Продажи Продажи
1836 1 1911836 Золото 0 0
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Талер 1837

Орден Святого Михаила
Год Знак Описание Продажи Продажи
1837 1 183
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