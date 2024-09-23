Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,06 гр
  • Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2950 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • Auction World (18)
  • Aurea (1)
  • BAC (7)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (13)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (1)
  • Dorotheum (3)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Felzmann (1)
  • Frühwald (3)
  • Gärtner (2)
  • GINZA (1)
  • Gorny & Mosch (16)
  • Grün (12)
  • Heritage (8)
  • HERVERA (1)
  • Höhn (2)
  • iNumis (1)
  • Katz (6)
  • Künker (54)
  • Lanz München (3)
  • Leu (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Naumann (1)
  • Nihon (2)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Palombo (1)
  • Rauch (4)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (1)
  • Savoca Numismatik (2)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (3)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (3)
  • Stack's (2)
  • Teutoburger (11)
  • UBS (3)
  • WAG (18)
  • Westfälische (1)
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 775 EUR
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
2032 $
Цена в валюте аукциона 321000 JPY
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 DPL NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Russiancoin - January 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Auction World - July 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где купить?
Бавария Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1835 "Орден бенедиктинцев" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1835 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск