Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionshaus Christoph Gärtner
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,06 гр
- Чистого серебра (0,7515 oz) 23,374 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (223) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года "Орден бенедиктинцев". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2950 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 8 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
2032 $
Цена в валюте аукциона 321000 JPY
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность MS63 DPL NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
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