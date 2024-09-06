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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1832 года "Принц Отто". Односторонний оттиск. Бронза (Бавария, Людвиг I)

Разновидность: Односторонний оттиск. Бронза

Аверс монеты - Талер 1832 года "Принц Отто" Односторонний оттиск Бронза - цена монеты - Бавария, Людвиг I
Реверс монеты - Талер 1832 года "Принц Отто" Односторонний оттиск Бронза - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 17,56 гр
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1832 года "Принц Отто". Односторонний оттиск. Бронза. Это бронзовая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3040 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Teutoburger (1)
Бавария Талер 1832 "Принц Отто" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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