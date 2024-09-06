Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1832 года "Принц Отто". Односторонний оттиск. Бронза (Бавария, Людвиг I)
Разновидность: Односторонний оттиск. Бронза
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1832 года "Принц Отто". Односторонний оттиск. Бронза. Это бронзовая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3040 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 430 EUR. Торги состоялись 26 мая 2017.
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