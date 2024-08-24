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1832
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1832
Монеты Баварии 1832 года
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Памятные
Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1832
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
15
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1832
Средняя цена
340 $
Продажи
1
56
6 крейцеров 1832
Средняя цена
240 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1832
Средняя цена
110 $
Продажи
0
5
1 крейцер 1832
Средняя цена
80 $
Продажи
0
7
Медные монеты
2 пфеннига 1832
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1832
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1832
Средняя цена
100 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
Талер 1832 Принц Отто
Средняя цена
550 $
Продажи
1
350
Талер 1832 Принц Отто
Односторонний оттиск. Бронза
Средняя цена
480 $
Продажи
0
1
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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