Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1832 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1832
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1832
Средняя цена 340 $
Продажи
1 56
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1832
Средняя цена 240 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1832
Средняя цена 110 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 крейцер 1832
Средняя цена 80 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1832
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1832
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1832
Средняя цена 100 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1832 Принц Отто
Средняя цена 550 $
Продажи
1 350
Аверс
Реверс
Талер 1832 Принц Отто Односторонний оттиск. Бронза
Средняя цена 480 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск