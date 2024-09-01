Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1832 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1832 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1832 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1832
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1832 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 893 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 80 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Stephen Album (1)
Бавария Геллер 1832 на аукционе Stephen Album - August 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 августа 2022
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
Бавария Геллер 1832 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR

Где продать?

Для продажи Геллер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1832 года Все баварские монеты баварские медные монеты баварские монеты номиналом Геллер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск