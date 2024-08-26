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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты Геллер Людвига I - Бавария

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Геллер 1828-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1828 0 01829 1 421830 0 11831 0 11832 0 21833 0 01834 0 41835 0 2
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Геллер 1839-1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 141840 0 41841 0 01842 0 01843 0 01844 0 01845 0 11846 0 31847 0 21848 0 4
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