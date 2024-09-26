Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1840 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1840
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1840 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 50 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 480 RUB
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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