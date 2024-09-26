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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1840 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1840 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1840 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1840 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 50 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2014.

Сохранность
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  • Felzmann (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария Геллер 1840 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Бавария Геллер 1840 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 480 RUB
Бавария Геллер 1840 на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария Геллер 1840 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Геллер 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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