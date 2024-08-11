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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1840 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1840
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840
Средняя цена 400 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена 80 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
3 крейцера 1840
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1840
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1840
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1840
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1840
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840 Альбрехт Дюрер
Средняя цена 770 $
Продажи
1 223
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