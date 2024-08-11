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1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1840
Монеты Баварии 1840 года
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Золотые монеты
Дукат 1840
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
16
Серебряные монеты
2 талера 1840
Средняя цена
400 $
Продажи
0
137
1 гульден 1840
Средняя цена
80 $
Продажи
0
42
1/2 гульдена 1840
Средняя цена
30 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1840
Средняя цена
55 $
Продажи
0
10
3 крейцера 1840
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1840
Средняя цена
30 $
Продажи
0
5
Медные монеты
2 пфеннига 1840
Средняя цена
200 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1840
Средняя цена
45 $
Продажи
0
3
Геллер 1840
Средняя цена
35 $
Продажи
0
4
Памятные монеты
2 талера 1840 Альбрехт Дюрер
Средняя цена
770 $
Продажи
1
223
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Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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