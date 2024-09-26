Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1840 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1840
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 450 EUR. Торги состоялись 18 июля 2022.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Zöttl
Дата 11 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ANTIUM AURUM
Дата 8 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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