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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1840 года "Альбрехт Дюрер" (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года "Альбрехт Дюрер" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1840 года "Альбрехт Дюрер" - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (223)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1840 года "Альбрехт Дюрер". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32488 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4300 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
895 $
Цена в валюте аукциона 825 EUR
Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Künker - June 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Auction World - April 16, 2023
Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 талера 1840 "Альбрехт Дюрер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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