Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1840 года "Альбрехт Дюрер" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (223)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1840 года "Альбрехт Дюрер". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32488 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4300 USD. Торги состоялись 2 ноября 2022.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU
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Дата 15 октября 2023
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Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 19 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Auction World
Дата 16 апреля 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Дата 18 марта 2023
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Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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