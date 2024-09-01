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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1840 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1840 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1840 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1840
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1840 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2210 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 45 EUR. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
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  • WAG (1)
Бавария 1 пфенниг 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1840 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1840 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Бавария 1 пфенниг 1840 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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