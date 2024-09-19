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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты 1 пфенниг Людвига I - Бавария

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1 пфенниг 1828-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1828 0 21829 0 31830 0 01831 0 41832 0 01833 0 01834 0 31835 0 21
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1 пфенниг 1839-1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 31840 0 31841 0 01842 0 51843 0 61844 0 31845 0 21846 0 41847 0 31848 0 7
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