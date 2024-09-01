Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1847 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1847 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1847 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 311 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 13 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария 1 пфенниг 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 1 пфенниг 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1847 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Бавария 1 пфенниг 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1847 года Все баварские монеты баварские медные монеты баварские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск