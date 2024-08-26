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1847
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1847
Монеты Баварии 1847 года
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Памятные
Золотые монеты
Дукат 1847
Средняя цена
1700 $
Продажи
0
18
Серебряные монеты
2 талера 1847
Средняя цена
960 $
Продажи
0
50
2 гульдена 1847
Средняя цена
180 $
Продажи
1
83
1 гульден 1847
Средняя цена
90 $
Продажи
0
8
1/2 гульдена 1847
Средняя цена
230 $
Продажи
0
7
6 крейцеров 1847
Средняя цена
55 $
Продажи
0
3
3 крейцера 1847
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
1 крейцер 1847
Средняя цена
250 $
Продажи
0
1
Медные монеты
2 пфеннига 1847
Средняя цена
870 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1847
Средняя цена
10 $
Продажи
0
3
Геллер 1847
Средняя цена
4 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
2 талера 1847 Епископ
Средняя цена
1400 $
Продажи
0
168
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Период
1799-1872
Категория
Зактрыть
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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