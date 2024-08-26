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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1847 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1847
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 18

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847
Средняя цена 960 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
2 гульдена 1847
Средняя цена 180 $
Продажи
1 83
Аверс
Реверс
1 гульден 1847
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1847
Средняя цена 230 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1847
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1847
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1847
Средняя цена 250 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1847
Средняя цена 870 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847
Средняя цена 10 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1847
Средняя цена 4 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847 Епископ
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 168
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