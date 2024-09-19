Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1847 года "Епископ" (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1847 года "Епископ". Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31092 проданному на аукционе Heritage Auctions за 10800 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 PCGS
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