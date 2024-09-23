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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Геллер 1847 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Геллер 1847 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,67 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Геллер
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1847 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Russiancoin за 320 RUB. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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  • Russiancoin (2)
Бавария Геллер 1847 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 320 RUB
Бавария Геллер 1847 на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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