Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1847 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,67 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Геллер
- Год 1847
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1847 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Russiancoin за 320 RUB. Торги состоялись 28 января 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Russiancoin (2)
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