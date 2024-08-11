Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1847 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Дукат
- Год 1847
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1847 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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