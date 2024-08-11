Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1847 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1847 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1847 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1036 проданному на аукционе SINCONA AG за 4000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (11)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
2088 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
1061 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Бавария Дукат 1847 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе SINCONA - October 23, 2018
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Бавария Дукат 1847 на аукционе HIRSCH - February 9, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Бавария Дукат 1847 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Бавария Дукат 1847 на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - March 13, 2007
Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Бавария Дукат 1847 на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Дукат 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1847 года Все баварские монеты баварские золотые монеты баварские монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск