Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
2 талера 1847 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 38 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 2 талера
- Год 1847
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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