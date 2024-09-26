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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

2 талера 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 2 талера 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 2 талера
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (50)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 2 талера 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 19 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2800 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
678 $
Цена в валюте аукциона 625 EUR
Бавария 2 талера 1847 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Бавария 2 талера 1847 на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Gärtner - October 9, 2019
Продавец Gärtner
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Gärtner - June 6, 2019
Продавец Gärtner
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Künker - June 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
Бавария 2 талера 1847 на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 2 талера 1847 на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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