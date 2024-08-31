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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1/2 гульдена 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1/2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
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  • Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Бавария 1/2 гульдена 1847 на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1847 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Бавария 1/2 гульдена 1847 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
387 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Бавария 1/2 гульдена 1847 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1847 на аукционе Künker - June 21, 2010
Продавец Künker
Дата 21 июня 2010
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1847 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1/2 гульдена 1847 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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