Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1/2 гульдена 1847 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1847
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1/2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 666 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
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- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Gorny & Mosch (1)
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- WAG (1)
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность AU
Цена
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