Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1847 года (Бавария, Людвиг I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64454 проданному на аукционе Heritage Auctions за 252 USD. Торги состоялись 27 декабря 2023.
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