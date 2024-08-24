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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,84 гр
  • Чистого серебра (0,0045 oz) 0,1394 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64454 проданному на аукционе Heritage Auctions за 252 USD. Торги состоялись 27 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 1 крейцер 1847 на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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