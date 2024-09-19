Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1847 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1847
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Reinhard Fischer
Дата 4 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
******
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