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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 8 октября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • UBS (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Бавария 1 гульден 1847 на аукционе Felzmann - March 16, 2022
Продавец Felzmann
Дата 16 марта 2022
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1 гульден 1847 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 1 гульден 1847 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1847 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1847 на аукционе Reinhard Fischer - September 4, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 4 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1847 на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Бавария 1 гульден 1847 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1847 на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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