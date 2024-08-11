Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

3 крейцера 1847 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,3 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4329 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 3 крейцера 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • KM NUMIS (1)
  • WAG (1)
Бавария 3 крейцера 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Бавария 3 крейцера 1847 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария 3 крейцера 1847 на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Бавария 3 крейцера 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Монеты Баварии 1847 года Все баварские монеты баварские серебряные монеты баварские монеты номиналом 3 крейцера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск