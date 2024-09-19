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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 пфенниг 1834 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1834 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 пфенниг 1834 года - цена монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,2 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 пфенниг 1834 года. Это медная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 200 EUR. Торги состоялись 12 апреля 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (2)
  • WAG (1)
Бавария 1 пфенниг 1834 на аукционе HIRSCH - November 20, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 20 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1834 на аукционе HIRSCH - May 24, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 24 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Бавария 1 пфенниг 1834 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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