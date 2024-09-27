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1834
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1799-1872
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Максимилиан I
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Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1834
Монеты Баварии 1834 года
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Памятные
Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1834
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
4
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1834
Средняя цена
440 $
Продажи
0
50
6 крейцеров 1834
Средняя цена
120 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1834
Средняя цена
90 $
Продажи
0
9
1 крейцер 1834
Средняя цена
85 $
Продажи
0
3
Медные монеты
2 пфеннига 1834
Средняя цена
790 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1834
Средняя цена
210 $
Продажи
0
3
Геллер 1834
Средняя цена
25 $
Продажи
0
4
Памятные монеты
Талер 1834 Памятник Виттельсбахам
Средняя цена
730 $
Продажи
1
147
Талер 1834 Ландтаг
Средняя цена
580 $
Продажи
1
208
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Период
1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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