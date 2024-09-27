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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1834 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1834
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1834
Средняя цена 440 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1834
Средняя цена 120 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 крейцера 1834
Средняя цена 90 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 крейцер 1834
Средняя цена 85 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1834
Средняя цена 790 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1834
Средняя цена 210 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1834
Средняя цена 25 $
Продажи
0 4

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1834 Памятник Виттельсбахам
Средняя цена 730 $
Продажи
1 147
Аверс
Реверс
Талер 1834 Ландтаг
Средняя цена 580 $
Продажи
1 208
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