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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1834 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1834 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 279 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (2)
Бавария 6 крейцеров 1834 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 6 крейцеров 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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