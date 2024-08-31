Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты 6 крейцеров Людвига I - Бавария

type-coin
type-coin

6 крейцеров 1827-1835

Год Знак Описание Продажи Продажи
1827 0 241828 0 211829 0 31830 0 101830 Золото 0 21831 0 71832 0 21833 0 121834 0 21835 0 48
type-coin
type-coin

6 крейцеров 1839-1848

Год Знак Описание Продажи Продажи
1839 0 01840 0 101841 0 11842 0 31843 0 11844 0 31845 0 71846 0 31847 0 31848 0 8
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Баварии Каталог монет Людвига I Все баварские монеты баварские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск