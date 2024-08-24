Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
6 крейцеров 1835 года (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,7 гр
- Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65233 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 29 ноября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS64
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
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Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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