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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1835 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1835 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1835
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65233 проданному на аукционе Heritage Auctions за 312 USD. Торги состоялись 29 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Baldwin's - February 27, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 27 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность AU
Цена
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Stephen Album - March 1, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 1 марта 2021
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Rauch - February 21, 2021
Продавец Rauch
Дата 21 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Александр - August 26, 2020
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность MS64
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность AU
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе Stephen Album - March 11, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 11 марта 2019
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Бавария 6 крейцеров 1835 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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