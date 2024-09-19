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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

6 крейцеров 1829 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 6 крейцеров 1829 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,7 гр
  • Чистого серебра (0,0289 oz) 0,8991 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 6 крейцеров 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64135 проданному на аукционе Heritage Auctions за 188 USD. Торги состоялись 26 марта 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Heritage (2)
  • Teutoburger (1)
Бавария 6 крейцеров 1829 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Бавария 6 крейцеров 1829 на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
180 $
Цена в валюте аукциона 180 USD
Бавария 6 крейцеров 1829 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Бавария 6 крейцеров 1829 на аукционе Heritage - March 26, 2015
Продавец Heritage
Дата 26 марта 2015
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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