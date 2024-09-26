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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1829 года

Золотые монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Золотые монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Дукат 1829
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1829
Средняя цена 210 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1829
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1829
Средняя цена 140 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 крейцер 1829
Средняя цена 80 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1829
Средняя цена 170 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1829
Средняя цена 190 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Геллер 1829
Средняя цена 60 $
Продажи
1 42

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1829 Торговый договор
Средняя цена 710 $
Продажи
2 264
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