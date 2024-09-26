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Максимилиан I
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Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
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1829
Монеты Баварии 1829 года
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Золотые монеты (Максимилиан I)
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Золотые монеты (Людвиг I)
Дукат 1829
Средняя цена
1200 $
Продажи
0
13
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1829
Средняя цена
210 $
Продажи
0
20
6 крейцеров 1829
Средняя цена
150 $
Продажи
0
3
3 крейцера 1829
Средняя цена
140 $
Продажи
0
8
1 крейцер 1829
Средняя цена
80 $
Продажи
0
11
Медные монеты
2 пфеннига 1829
Средняя цена
170 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1829
Средняя цена
190 $
Продажи
0
3
Геллер 1829
Средняя цена
60 $
Продажи
1
42
Памятные монеты
Талер 1829 Торговый договор
Средняя цена
710 $
Продажи
2
264
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1799-1872
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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