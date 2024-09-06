Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 крейцер 1829 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,187)
- Вес 0,77 гр
- Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 крейцер
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4060 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2017.
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Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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