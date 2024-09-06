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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 крейцер 1829 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 крейцер 1829 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 крейцер 1829 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,187)
  • Вес 0,77 гр
  • Чистого серебра (0,0046 oz) 0,144 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 крейцер 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4060 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 21 сентября 2017.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (1)
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность XF
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Frühwald - April 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 крейцер 1829 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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