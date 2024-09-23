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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Дукат 1829 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Дукат 1829 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Дукат 1829 года - цена золотой монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Дукат
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1829 года. Это золотая монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1088 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 30 января 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (11)
  • Leu (1)
Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
1302 $
Цена в валюте аукциона 1150 EUR
Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
1447 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность XF
Цена
******
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Leu - October 30, 2009
Продавец Leu
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF
Цена
Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность XF
Цена
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Бавария Дукат 1829 на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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