Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1829 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1829
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 22 июня 2020.
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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