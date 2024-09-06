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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1829 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1829 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1829 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1829
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1829 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 579 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 460 EUR. Торги состоялись 22 июня 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • ANTIUM AURUM (1)
  • Auctiones (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • HIRSCH (1)
  • Künker (4)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Russiancoin (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (3)
Бавария Талер 1829 на аукционе ANTIUM AURUM - May 22, 2024
Продавец ANTIUM AURUM
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Бавария Талер 1829 на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Бавария Талер 1829 на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Бавария Талер 1829 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Бавария Талер 1829 на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Reinhard Fischer - May 30, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Бавария Талер 1829 на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Auctiones - March 19, 2017
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе WAG - December 4, 2016
Продавец WAG
Дата 4 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Gärtner - October 20, 2016
Продавец Gärtner
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе WAG - August 4, 2013
Продавец WAG
Дата 4 августа 2013
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе HIRSCH - September 29, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
Бавария Талер 1829 на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Künker - March 13, 2006
Продавец Künker
Дата 13 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1829 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1829 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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