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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Серебряные монеты Талер Людвига I - Бавария

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Талер 1825-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1825 0 11826 0 481827 0 361828 0 941829 0 201830 0 571831 0 421832 1 561833 0 361834 0 501835 0 361836 0 551837 1 96
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