Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1835 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1835
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1835 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31076 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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