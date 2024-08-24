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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Талер 1832 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - Талер 1832 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,54 гр
  • Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал Талер
  • Год 1832
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23983 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария Талер 1832 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность AU
Цена
645 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Бавария Талер 1832 на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Бавария Талер 1832 на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Бавария Талер 1832 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Künker - May 6, 2021
Продавец Künker
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Felzmann - March 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе GINZA - August 10, 2020
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Бавария Талер 1832 на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Бавария Талер 1832 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Бавария Талер 1832 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария Талер 1832 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария Талер 1832 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Бавария Талер 1832 на аукционе Stack's - August 23, 2024
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2024
Сохранность UNC DETAILS PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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