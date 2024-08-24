Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1832 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1832
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1832 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23983 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2350 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Bru Sale & Wellico (1)
- Busso Peus (3)
- Emporium Hamburg (2)
- Felzmann (1)
- Frühwald (1)
- Gärtner (1)
- GINZA (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (6)
- Heritage (4)
- HIRSCH (3)
- Höhn (2)
- iNumis (1)
- Kroha (1)
- Künker (10)
- MARCINIAK (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (2)
- Münzen & Medaillen (1)
- Rauch (1)
- Sonntag (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (3)
- Universum Coins GmbH (1)
- VL Nummus (1)
- WAG (2)
- WCN (1)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 17 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где купить?
Где продать?
Для продажи Талер 1832 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск