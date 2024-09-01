Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Талер 1837 года (Бавария, Людвиг I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,54 гр
- Чистого серебра (0,8272 oz) 25,7293 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал Талер
- Год 1837
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (96)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Талер 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4051 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 22 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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