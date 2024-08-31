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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1837 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты (Максимилиан I)

Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44

Серебряные монеты (Людвиг I)

Аверс
Реверс
Талер 1837
Средняя цена 240 $
Продажи
1 96
Аверс
Реверс
1 гульден 1837
Средняя цена 120 $
Продажи
0 21

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1837 Валютный союз
Средняя цена 470 $
Продажи
2 410
Аверс
Реверс
Талер 1837 Орден Святого Михаила
Средняя цена 840 $
Продажи
1 183
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