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1837
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Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1837
Монеты Баварии 1837 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Серебряные монеты (Максимилиан I)
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
Серебряные монеты (Людвиг I)
Талер 1837
Средняя цена
240 $
Продажи
1
96
1 гульден 1837
Средняя цена
120 $
Продажи
0
21
Памятные монеты
2 талера 1837 Валютный союз
Средняя цена
470 $
Продажи
2
410
Талер 1837 Орден Святого Михаила
Средняя цена
840 $
Продажи
1
183
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1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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