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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

1 гульден 1837 года (Бавария, Людвиг I)

Аверс монеты - 1 гульден 1837 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I Реверс монеты - 1 гульден 1837 года - цена серебряной монеты - Бавария, Людвиг I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,6 гр
  • Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
  • Диаметр 30,02 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Людвиг I
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1837
  • Правитель Людвиг I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2456 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 675 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 580 PLN
Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Rauch - June 17, 2023
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Stephen Album - March 21, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 21 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе CoinsNB - March 19, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Goldberg - September 2, 2014
Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
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Бавария 1 гульден 1837 на аукционе Künker - March 13, 2003
Продавец Künker
Дата 13 марта 2003
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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