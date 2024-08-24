Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
1 гульден 1837 года (Бавария, Людвиг I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,6 гр
- Чистого серебра (0,3067 oz) 9,54 гр
- Диаметр 30,02 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Бавария
- Период Людвиг I
- Номинал 1 гульден
- Год 1837
- Правитель Людвиг I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 1 гульден 1837 года. Это серебряная монета периода Людвига I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2456 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 675 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
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Продавец Stephen Album
Дата 21 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 19 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 2 сентября 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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