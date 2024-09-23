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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

5 дукатов без года (1808-1837). Золото (Бавария, Максимилиан I)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 5 дукатов без года (1808-1837) Золото - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - 5 дукатов без года (1808-1837) Золото - цена золотой монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал 5 дукатов
  • Год без года (1808-1837)
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 5 дукатов без года (1808-1837) года. Золото. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Via - February 26, 2024
Продавец Via
Дата 26 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
20557 $
Цена в валюте аукциона 19000 EUR
Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
5084 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе HIRSCH - May 9, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Бавария 5 дукатов без года (1808-1837) на аукционе Künker - June 24, 2009
Продавец Künker
Дата 24 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 дукатов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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