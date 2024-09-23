5 дукатов без года (1808-1837). Золото (Бавария, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 5 дукатов без года (1808-1837) года. Золото. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.

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