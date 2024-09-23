Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
5 дукатов без года (1808-1837). Золото (Бавария, Максимилиан I)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал 5 дукатов
- Год без года (1808-1837)
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты 5 дукатов без года (1808-1837) года. Золото. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 26 января 2022.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность MS63 PL NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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