Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1808 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 дукатов без года (1808-1837) Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Дукат 1808
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1808
Средняя цена 170 $
Продажи
1 167
Аверс
Реверс
Полталера без года (1806-1808)
Средняя цена 680 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полталера без года (1807-1808)
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена 310 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1808
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1808
Средняя цена 30 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 крейцера 1808
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1808
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1808
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1808
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1808
Средняя цена 400 $
Продажи
0 1
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск