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1808
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1799-1872
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Максимилиан I
1799-1825
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1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1808
Монеты Баварии 1808 года
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Золотые монеты
5 дукатов без года (1808-1837)
Золото
Средняя цена
11000 $
Продажи
0
13
Дукат 1808
Средняя цена
1900 $
Продажи
0
20
Серебряные монеты
Талер 1808
Средняя цена
170 $
Продажи
1
167
Полталера без года (1806-1808)
Средняя цена
680 $
Продажи
0
35
Полталера без года (1807-1808)
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
6
Полталера без года (1808-1837)
Средняя цена
310 $
Продажи
0
44
20 крейцеров 1808
Средняя цена
110 $
Продажи
0
1
6 крейцеров 1808
Средняя цена
30 $
Продажи
0
5
3 крейцера 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 крейцер 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Медные монеты
2 пфеннига 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 пфенниг 1808
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1808
Средняя цена
400 $
Продажи
0
1
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Период
1799-1872
Категория
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Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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