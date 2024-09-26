Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Дукат 1808 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1051 oz) 3,2701 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Дукат
- Год 1808
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Дукат 1808 года. Это золотая монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 21 июня 2012.
Сохранность
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- Westfälische (1)
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
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