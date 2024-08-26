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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1808 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1808 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1808 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1808
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1808 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 696 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 350 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2021.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Бавария Геллер 1808 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Геллер 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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