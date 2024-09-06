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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Медные монеты Геллер Максимилиана I - Бавария

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Геллер 1799-1805

Год Знак Описание Продажи Продажи
1799 0 21800 0 01801 0 01802 0 01803 0 01804 0 41805 0 6
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Геллер 1806-1825

Год Знак Описание Продажи Продажи
1806 0 01807 0 21808 0 11809 0 01810 0 01811 0 01812 0 01813 0 01814 0 21815 0 01816 0 21817 0 31818 0 01819 0 01820 0 11821 0 01822 0 61823 0 31824 0 31825 0 3
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