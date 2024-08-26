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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Геллер 1807 года (Бавария, Максимилиан I)

Аверс монеты - Геллер 1807 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I Реверс монеты - Геллер 1807 года - цена монеты - Бавария, Максимилиан I

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,65 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Бавария
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Геллер
  • Год 1807
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1807 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2548 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 30 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
Бавария Геллер 1807 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 750 RUB
Бавария Геллер 1807 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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