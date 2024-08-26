Бавария Период: 1799-1872 1799-1872
Геллер 1807 года (Бавария, Максимилиан I)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,65 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Бавария
- Период Максимилиан I
- Номинал Геллер
- Год 1807
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость баварской монеты Геллер 1807 года. Это медная монета периода Максимилиана I отчеканена на Мюнхен монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2548 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 30 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2021.
Сохранность
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
Где продать?
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