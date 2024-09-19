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Бавария Период: 1799-1872 1799-1872

Монеты Баварии 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1807
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 5

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1807
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1807
Средняя цена 210 $
Продажи
1 132
Аверс
Реверс
Полталера без года (1806-1808)
Средняя цена 680 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полталера без года (1807-1808)
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 крейцеров 1807
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1807
Средняя цена 45 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
3 крейцера 1807
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1807
Средняя цена
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1807
Средняя цена 140 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1807
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Геллер 1807
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
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