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1807
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1799-1872
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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1807
Монеты Баварии 1807 года
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Золотые монеты
Дукат 1807
Средняя цена
2600 $
Продажи
0
5
Серебряные монеты
Талер 1807
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Талер 1807
Средняя цена
210 $
Продажи
1
132
Полталера без года (1806-1808)
Средняя цена
680 $
Продажи
0
35
Полталера без года (1807-1808)
Средняя цена
2800 $
Продажи
0
6
20 крейцеров 1807
Средняя цена
—
Продажи
0
0
6 крейцеров 1807
Средняя цена
45 $
Продажи
0
12
3 крейцера 1807
Средняя цена
35 $
Продажи
0
2
1 крейцер 1807
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Медные монеты
2 пфеннига 1807
Средняя цена
140 $
Продажи
0
3
1 пфенниг 1807
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Геллер 1807
Средняя цена
25 $
Продажи
0
2
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Период
1799-1872
Категория
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???
Бавария
Период
1799-1872
Максимилиан I
1799-1825
Людвиг I
1825-1848
Максимилиан II
1848-1864
Людвиг II
1864-1872
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